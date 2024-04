Stand: 18.04.2024 10:08 Uhr Hafengesellschaft Lübeck gibt Einblicke hinter die Kulissen

Im Lübecker Hafen können Interessierte am Donnerstag hinter die Kulissen der Logistikbranche schauen. Den Gästen soll laut Stadt unter anderem der Roll-on/Roll-off-Verkehr gezeigt werden, also das Verladen von LKW und Bahnwaggons auf die Schiffe in Travemünde. Im vergangenen Jahr wurden laut Lübecker Hafen-Gesellschaft gut 21 Millionen Tonnen Ladung an seinen Terminals umgeschlagen.

