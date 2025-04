Stand: 15.04.2025 14:32 Uhr Häftling stirbt in JVA Neumünster

Ein Häftling ist am Dienstagmorgen (15.4.) in der Justizvollzugsanstalt Neumünster tot aufgefunden worden. Das bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft Kiel, die in dem Fall ermittelt. "Wir gehen zur Zeit von einem natürlichen Tod aus. Nach Informationen aus der Anstalt, lagen erhebliche Vorerkrankungen vor, so dass wir nicht von einer Fremdeinwirkung ausgehen", sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein.

Bereits in der vergangenen Woche war ein Häftling in der JVA gestorben. Die Todesursache ist in diesem Fall aber noch unklar. Nach Angaben von Axel Bieler ist die Gerichtsmedizin dabei, die Umstände des Todes herauszufinden. Es gibt jedoch Hinweise, dass der 30-Jährige offenbar Betäubungsmittel genommen hatte.

