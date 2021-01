Günther zu CDU-Chef Laschet: "Gut für die Zukunft aufgestellt" Stand: 16.01.2021 14:02 Uhr CDU-Landeschef und Ministerpräsident Schleswig-Holsteins Daniel Günther beglückwünschte Armin Laschet zum Parteivorsitz. Konkurrent Friedrich Merz habe ein "respektables" Ergebnis erreicht.

Günther hatte sich schon frühzeitig für Armin Laschet ausgesprochen. Entsprechend zufrieden zeigte er sich nach der Wahl zum Bundesvorsitzenden, die in diesem Jahr online stattgefunden hatte. Laschet habe eine beeindruckende Rede auf dem digitalen Parteitag gehalten und dabei klar gemacht, worauf es jetzt in dieser Zeit ankomme: Auf Vertrauen und Zusammenarbeit. "Deshalb bin ich mir sicher, dass wir mit ihm unseren erfolgreichen Kurs der Mitte fortsetzen und gut für die Zukunft aufgestellt sind", sagte Günther am Sonnabend, nachdem sich Laschet in einer Stichwahl gegen Konkurrent Friedrich Merz durchgesetzt hatte.

Laschet für Grüne "Zeichen der Zerrissenheit der CDU"

CDU-Landesgruppenchef Johann Wadephul sagte, mit der Wahl Laschets habe sich die CDU für den Kurs Mitte entschieden. Mit ihm können die Union alle Bevölkerungsschichten ansprechen. Die Grünen in Schleswig-Holstein sehen im knappen Wahlergebnis für Laschet ein Zeichen der Zerrissenheit der CDU.

SPD: Gut, dass CDU-Führungsfrage geklärt ist

Gratulation an Laschet kam auch von der SPD Landesvorsitzenden Serpil Midyatli. Sie meint angesicht der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sei es gut, dass die Führungsfrage in der CDU endlich geklärt sei.

