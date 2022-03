Günther und Sütterlin-Waack in Boostedter Landesunterkunft Stand: 18.03.2022 20:11 Uhr Der Ministerpräsident und die Innenminsterin (beide CDU) wollten sich einen Eindruck von der Lage der Ukraine-Flüchtlinge verschaffen.

Mehr als 1.500 Menschen leben im Moment in der Landesunterkunft in Boostedt (Kreis Segeberg). Dreiviertel davon sind vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Die Kapazitäten in Boostedt sollen in den kommenden Tagen noch erweitert werden - mit 600 Plätzen in sechs Zelten. "Wir bereiten uns darauf vor, dass viele Menschen nach Schleswig-Holstein kommen", sagte Ministerpräsident Daniel Günther am Freitag auf dem früheren Kasernengelände. Angesichts der russischen Aggression sei ungewiss, wie viele Menschen noch fliehen müssen. Auch wisse man nicht, wie viele von ihnen nach Schleswig-Holstein kommen.

Ebenfalls beim Besuch war auch Wolfgang Kossert vom Landesamt für Zuwanderung, der erklärte, dass die Kreise bei der Unterbringung weiter gefragt sind: "Bei uns bleiben die Menschen drei bis fünf Tage. Dann werden sie in die Kreise und kreisfreien Städte weitergegeben und dort untergebracht. Wir bereiten uns allerdings vor, indem wir zwei weitere Landesunterkünfte vorbereiten."

Minister danken den Helfen

Ministerpräsident Günther dankte den Helfern vor Ort und auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack war beeindruckt von der Arbeit in Boostedt: "Es ist großartig, wie die Leute hier zusammenarbeiten und welche Arbeit hier geleistet wird - sowohl von den Hauptamtlern als auch von den Ehrenamtlern." Gleichzeitig dankte sie auch den Arbeitgebern - denn ohne deren Verständnis könnten nicht so viele Menschen ehrenamtlich helfen.

Insgesamt sind knapp 150 Frauen und Männer verschiedener Organisationen sind aktuell in Boostedt im Einsatz. Nach Günters Angaben sind bisher knapp 2.000 Menschen aus der Ukraine vom Land aufgenommen worden. "Klar ist für uns in Schleswig-Holstein: Menschen die aus dem Krieg hierherkommen, brauchen unsere Unterstützung, und deswegen bereiten wir uns auf alles vor. Wir haben auch Reservekapazitäten", so Günther.

