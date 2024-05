Stand: 05.05.2024 11:37 Uhr Günther sieht Merkel-Politik als Vorbild

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat seine Partei aufgefordert, sich wieder stärker an der Politik von Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu orientieren. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, viele, die zu Merkel-Zeiten CDU gewählt hätten, erreiche man im Moment nicht. Der Kurs der Mitte sei Merkels Erfolgsrezept gewesen, so Günther. Die CDU trifft sich ab Montag zu einem dreitägigen Bundesparteitag in Berlin, auf dem auch die Führungsspitze neu gewählt wird.

