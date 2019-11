Stand: 19.11.2019 05:00 Uhr

Held von Kücknitz: Busfahrer erhält Rettungsmedaille

Für seinen Einsatz in Lebensgefahr überreicht Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstagnachmittag in Kiel dem Busfahrer Peter Spoth aus Lübeck die Rettungsmedaille am Bande. Zur Begründung heißt es, dass er durch seinen couragierten Einsatz nach einer Messerattacke in einem Bus in Lübeck im Juli 2018 vermutlich mehrere Menschenleben rettete.

Im Juli 2018 hatte ein psychisch kranker Mann einen Lübecker Linienbus attackiert, dabei wurden zehn Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Der 34-Jährige war mit einem Messer und einem Brandsatz bewaffnet in den voll besetzten Bus gestürmt, hatte ihn in Brand gesetzt und mit dem Messer mehrere Fahrgäste verletzt.

Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig und mutig

Der Busfahrer Peter Spoth hatte im Rückspiegel beobachtet, dass der Mann einen Rucksack im Bus abstellte, aus dem es qualmte. Spoth hatte daraufhin den Bus gestoppt und die Türen geöffnet, damit die Passagiere sich in Sicherheit bringen konnten. Danach versuchte der Busfahrer, obwohl er von dem Mann mit einem Faustschlag attackiert wurde, den Brand mit einem Feuerlöscher zu stoppen.

Weitere Informationen Lübecker Bus-Attentäter muss in die Psychiatrie Richter haben den Lübecker Bus-Attentäter in die Psychiatrie eingewiesen - auf unbestimmte Zeit. Der Mann hatte im Juli 2018 in einem Bus ein Feuer gelegt und mit einem Messer um sich gestochen. mehr Nach Messerattacke: Angreifer in Untersuchungshaft In einem Lübecker Linienbus hat ein Mann am Freitagmittag mindestens zehn Menschen verletzt. Das Motiv des Angreifers ist unklar. Jetzt ist Haftbefehl erlassen worden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.11.2019 | 17:00 Uhr