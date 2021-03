Günther äußert sich zu Corona-Lage und Oster-Regeln in SH Stand: 29.03.2021 15:41 Uhr Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) tritt heute um 16.30 Uhr vor die Presse.

Hotels und Beherbergungsbetriebe bleiben über Ostern geschlossen, Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter leicht an und lag am Sonntag bei 68,5. Die Kreise Pinneberg und Segeberg liegen über der Schwelle von 100, die Stadt Flensburg leicht darunter. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat gestern angekündigt, durchgreifen zu wollen und eventuell das Infektionsschutzgesetz zu verschärfen, wenn die Bundesländer nicht geeignete Maßnahmen ergreifen.

Wie die Corona-Lage aktuell und über Ostern in Schleswig-Holstein einzuschätzen ist, dazu informiert Daniel Günther heute um 16.30 Uhr. NDR Schleswig-Holstein überträgt sein Statement im Livestream.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 29.03.2021 | 19:30 Uhr