Günther: Hotels sollen Saunen im Winter schließen Stand: 21.08.2022 12:07 Uhr Schleswig-Holsteins Ministerpräsident fordert, dass Hotels im Winter ihre Sauna- und Spa-Bereiche schließen. Beim Hotel- und Gaststättenverband stößt dieser Vorschlag auf Kritik.

Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein überlegen aktuell, wie sie künftig Energie sparen können. Unter anderem haben mehrere Kommunen bereits angekündigt, die Temperatur in öffentlichen Schwimmbädern zu senken.

Günther: Wellness-Angebote verzichtbarer Luxus

Ein neuer Vorschlag kommt nun von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" forderte er die Wellness-Hotels auf, ihre Saunalandschaften in der kommenden Wintersaison nicht in Betrieb zu nehmen. Vor dem Hintergrund steigender Energiekosten gehörten Wellness-Angebote in diesem Jahr zu jener Art von Luxus, auf die man lieber freiwillig verzichten sollte, erklärte er. Gesetzliche Vorgaben dazu werde es in Schleswig-Holstein aber nicht geben.

Dehoga: Sauna und Spa Teil des Geschäftsmodells

Kein Verständnis für diesen Vorstoß hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Für viele Hotels seien Sauna und Spa Teil des Geschäftsmodells, sagte Lübecks Dehoga-Chef Frank Denker NDR Schleswig-Holstein. Besonders für Betriebe, die sich auf Wellness spezialisiert haben, werde es nicht möglich sein, auf einmal alles abzuschalten.

Abstimmung im Vorfeld gewünscht

Einige Hotels könnten eine Schließung des Spa-Bereichs dagegen durchaus verkraften, so Denker. Sie könnten sich zum Beispiel andere Attraktionen für die Gäste ausdenken oder die Zimmer günstiger anbieten. Dennoch hätte sich Denker eine bessere Abstimmung vor einem solchen Vorschlag gewünscht: "Herr Günther hätte vielleicht mal mit unserem Präsidenten vom Dehoga sprechen sollen, bevor er so eine Empfehlung ausspricht", sagt er.

