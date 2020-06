Sendedatum: 08.06.2020 19:30 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Grundschulen wieder offen: Entlastung für Eltern

Seit Montag (8.6.) gibt es in den Grundschulen in Schleswig-Holstein täglich Unterricht im Klassenverband. Für viele Eltern bedeutet diese Corona-Lockerung eine echte Erleichterung im Alltag. Denn neben dem Beruf mussten sie sich auch um ihre Kinder kümmern und diese beim Homeschooling unterstützen. Auch Jonathan Zinn konnte fast drei Monate gar nicht oder nicht regelmäßig in seine Klasse. "Wir sind ja auch keine Vollpädagogen, das hat sich herausgestellt. Stofflich haben wir das noch ganz gut hingekriegt. Aber die Nerven lagen zwischenzeitlich blank", sagt Vater Alexander Zinn. Auch Mutter Simone Hampel ist sehr froh darüber, dass Jonathan wieder in die Schule kann. Sie habe ihn zwar gerne zu Hause, aber Job und Schule parallel sei teilweise sehr schwierig gewesen: "Da sind wir dann auch oft aneinander geeckt. Da gab es auch schon mal Tränen. Was mir dann auch wirklich leid tat."

Corona: Grundschulen kehren zum Regelbetrieb zurück Schleswig-Holstein Magazin - 08.06.2020 19:30 Uhr Drei Wochen vor dem Start der Sommerferien kehren die Grundschulen in Schleswig-Holstein zum Regelbetrieb zurück. Für Kinder und Eltern beginnt ein großes Stück Normalität.







Homeoffice ohne Unterbrechungen

Vater Alexander Zinn bringt Jonathan am ersten Tag mit dem Fahrrad zur Schule. Die Familie sei nicht ängstlich, daher hätte er keine Bedenken, seinen Sohn ohne Abstandsregeln in seine Klasse zu lassen. Währenddessen bleibt Simone Hampel im Homeoffice. Die Industriekauffrau hat eine Videokonferenz und kann ohne Ablenkung durch ihren Sohn arbeiten: "Ich habe mehr geschafft. Weil, wenn man das Kind noch zusätzlich betreut, man doch immer wieder rausgerissen wird und den Faden immer wieder greifen muss."

Hoffen auf niedrige Infektionszahlen

Als ihr Sohn nach vier Stunden wieder nach Hause kommt, ist Simone Hampel fertig - mit der Arbeit und mit dem Mittagessen. Jonathan berichtet von seinem ersten normalen Tag in der Schule und dem Spielen mit seinem besten Freund. "Wir waren total durchgeschwitzt. Das hat total Spaß gemacht, auf dem Schulhof zusammen zu spielen", sagt der Achtjährige. Jonathans Eltern hoffen jetzt, dass die Infektionszahlen nicht wieder hochgehen und sie weiterhin ganz normal arbeiten können.

Zwei Schulen im Kreis Schleswig-Flensburg bleiben dicht

Für die Eltern zweier Schulen im Kreis Schleswig-Flensburg heißt es Dienstag und Mittwoch aber wieder Doppelbelastung. Die Nordlichtschule in Süderbrarup und die dänische Schule in Satrup bleiben vorsorglich zwei Tage geschlossen, da die Mutter von drei Kindern positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde. In zwei Tagen soll das Testergebnis der Kinder vorliegen.

