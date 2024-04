Stand: 02.04.2024 16:45 Uhr Grundschule Glücksburg für Deutschen Schulpreis nominiert

Die Grundschule Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist unter den 20 Top-Schulen, die für den Deutschen Schulpreis 2024 nominiert worden sind. Das hat das Deutsche Schulportal der Robert Bosch Stiftung am Dienstag bekannt gegeben. Dass die Schule in der engeren Auswahl für den Gesamtsieg ist, liegt laut Jury mit daran, dass dort der Unterricht an einem Tag pro Woche draußen stattfindet. Auch da könne Mathe gelernt werden, zum Beispiel, indem mit Kastanien multipliziert werde. Oder es werde eine Szene aus der Lektüre "Die kleine Hexe" im Wald nachgespielt. Jetzt besucht eine Jury alle Top-20-Schulen. Wer ganz vorne landet, darf am 2. Oktober zur Preisverleihung nach Berlin reisen.

