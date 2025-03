Stand: 05.03.2025 09:37 Uhr Grundschul-Musiklehrkräfte werden bald in Lübeck ausgebildet

An der Musikhochschule Lübeck (MHL) werden bald auch Musiklehrer für Grundschulen ausgebildet. Bisher lag der Fokus auf Musiklehrern für Gymnasien und Profimusikern. Vom kommenden Wintersemester an kommt laut Hochschule der neue Studiengang dazu. Lübeck setze dabei auf eine besondere Mischung aus Musikpädagogik und Soziale Arbeit, mit Schwerpunkt auf frühkindliche musikalische Bildung. Das sei bundesweit einmalig, so die MHL.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Hochschule