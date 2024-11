Stand: 26.11.2024 10:31 Uhr Grundfos in Wahlstedt: Sozialplan soll vorgestellt werden

Der dänische Pumpenhersteller /fernsehen/screenshot1734702_v-contentxl.jpgGrundfos will seinen Standort in Wahlstedt im Kreis Segeberg bis 2026 schließen. Am Dienstagmittag wollen Betriebsrat und Geschäftsleitung deshalb die mehr als 500 Beschäftigten über den vereinbarten Interessensausgleich und den Sozialplan informieren. Auch die Gewerkschaft IG Metall ist bei dem Treffen dabei. Gewerkschaftssprecher Markus Plagmann ist nicht zufrieden mit den Ergebnisses der Verhandlungen. Grundfos ist seit mehr als 60 Jahren in Wahlstedt und zählt zu den wichtigsten Arbeitgebern. Die Geschäftsführung des dänischen Unternehmens begründet die Schließung des Standortes damit, wettbewerbsfähig bleiben zu wollen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg