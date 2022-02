Grünen beraten über Programm zur Landtagswahl Stand: 20.02.2022 10:25 Uhr

Spitzenkandidatin Monika Heinold will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ablösen. "Mit mir habt ihr eine Spitzenkandidatin, deren Herz für soziale Gerechtigkeit und für Klimaschutz schlägt", sagte Monika Heinold am Sonnabend auf dem Parteitag. "Noch nie wurde in unserem Land so viel investiert, modernisiert und saniert wie mit mir als grüner Finanzministerin", warb sie. Die Grünen machten Politik mit der Mitte der Gesellschaft. Heinold und Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré bilden das Spitzenduo der Grünen für die Landtagswahl. Heute soll es unter anderem um die Haltung der Partei zum Bau eines Terminals für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) gehen.

AUDIO: Grüne starten in Parteitag (1 Min) Grüne starten in Parteitag (1 Min)

650 Änderungsanträge

Die Grünen beraten über Änderungsanträge für ihr Programm zur Landtagswahl. Vor dem Parteitag hatte es 650 Anträge gegeben. Änderungsanträge gibt es vor allem zu den Themen Energie und Mobilität und zum erklärten Ziel der Grünen in Schleswig-Holstein, bis 2035 klimaneutral zu werden.

Diskussion über Hochschulstandort Neumünster

Am Sonnabend wurde noch einmal über den Hochschulstandort Neumünster diskutiert. Die Delegierten sprachen sich mit großer Mehreheit dafür aus, die Hochschullandschaft in Schleswig-Holstein durch Fachbereiche in Neumünster zu erweitern. Besonders ein Pflegestudium könne durch die Anbindung an das Friedrich-Ebert-Krankenhaus besonders schnell realisiert werden, argumentierten die Befürworter.

