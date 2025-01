Stand: 06.01.2025 09:27 Uhr Grüne starten bundesweiten Wahlkampf in Lübeck

In Lübeck findet am Montag der bundesweite Wahlkampfauftakt der Grünen statt. Kanzlerkandidat Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock und Parteichef Felix Banaszak werden in der Hansestadt erwartet. Los geht es um 17:00 Uhr in der Lübecker Musik- und Kongresshalle (MuK). Hier informiert die Partei über die Themen, die sie für das Land voranbringen will. In Umfragen lagen die Grünen zuletzt zwischen 10 und 14 Prozent und damit hinter der Union, AfD und SPD.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck