Grüne in SH: Tranziska und Regis weiter an der Spitze

Bei einem zweitägigen Parteitag haben die Grünen am Sonnabend ihren neuen Vorstand gewählt. Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis wurden erneut als Landesvorsitzende gewählt.

Die Grünen-Doppelspitze kann weitermachen: Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis sind heute auf dem Landesparteitag der Grünen in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) im Amt bestätigt worden. Tranziska wurde mit gut 80 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt und Regis mit knapp 91 Prozent. Gegenkanidaten gab es nicht. Beide führen den Landesverband bereits seit 2017 und wollen die Partei in die Bundestags- und Landtagswahl führen.

Der Großteil der 130 Delegierten verfolgt den Parteitag in Büdelsdorf online. Die Grünen haben in Schleswig-Holstein inzwischen 4.900 Mitglieder. Zuletzt habe die Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock noch mal einen Energieschub gebracht, sagten die Vorsitzenden. Laut Regis gab es seitdem 100 Parteieintritte im Norden.

Mehr Gehör für Arbeitnehmer im Einzelhandel und in der Pflege

Inhaltlich soll es an beiden Tagen um die Themen Klimaschutz, Bildungsgerechtigkeit und - passend zum Tag der Arbeit am 1. Mai - auch um eine sozialere Arbeitswelt gehen. Regis betonte, viele Arbeitnehmer würden zu wenig gehört. Das seien vor allem diejenigen, die sich in der Corona-Pandemie "krumm und buckelig" gearbeitet hätten, etwa Beschäftigte im Einzelhandel oder in der Pflege. "Die haben es einfach verdient, dass sich politische Parteien mit ihrer Lage auseinandersetzen."

Am Sonntag soll es dann unter anderem um Klimaschutz gehen. Dazu wird Umweltminister Jan Philipp Albrecht reden. Er gilt als möglicher Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Ein personeller Vorschlag dafür ist nach Angaben Tranziskas nach der Sommerpause geplant. Klar sei, dass die Parteispitze nicht "jemanden aus einem anderen Bundesland aus dem Hut ziehen" werde.

