Grüne in SH: Digitaler Parteitag gestartet Stand: 19.02.2022 12:25 Uhr Der digitale Parteitag der Nord-Grünen hat begonnen. Noch bis morgen beraten sie in Kiel über ihren Programmentwurf für die Landtagswahl, der dann verabschiedet werden soll.

Weil eine Kamera streikte, konnte der digitale Parteitag erst mit einer Dreiviertelstunde Verspätung losgehen. Die Grünen beraten über Änderungsanträge für ihr Programm zur Landtagswahl. Vor dem Parteitag hatte es 650 Änderungsanträge gegeben. Die meisten wurden schon eingearbeitet. Heute und morgen wird noch über etwa 35 diskutiert und entschieden.

Heinold: Toll, wie engagiert die Partei ist

Spitzenkandidatin Monika Heinold sagte in ihrer Rede zum Auftakt, das Programm sei ambitioniert. Man mache ja kein Grundsatzprogramm, sondern ein Landtagswahlprogramm. Sie betonte, es sei toll, wie engagiert die Partei sei und wie viele junge Menschen Veränderungen einforderten. Die Grünen wollen stärkste Kraft werden.

Änderungsanträge gibt es vor allem zu den Themen Energie und Mobilität und zum erklärten Ziel der Schleswig-Holsteinischen Grünen, bis 2035 klimaneutral zu werden. Heute werden die Grünen außerdem unter anderem über den Hochschulstandort Neumünster, die Geburtshilfe in Schleswig-Holstein und über die Schutzgebietsgrößen in Nord- und Ostsee diskutieren und darüber abstimmen, wie die Themen in das Programm aufgenommen werden. Am Sonntag geht es dann um die Haltung zu einem Flüssiggas-Terminal in Schleswig-Holstein und das Thema Mobilitätsgarantie.

Drei große Kapitel fürs Wahlprogramm

Im Mittelpunkt des Programmentwurfs steht der Schutz und die Erhaltung der Lebensgrundlagen im Land. In drei großen Kapiteln geht es um den Alltag der Menschen, um Kita, Schule und Bildung, um eine Verbesserung der Lebensgrundlagen und die Bewältigung der Klimakrise, den Erhalt der Artenvielfalt und um Potentiale und Chancen auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität. Heinold unterstrich, man wolle mit der Mitte der Gesellschaft Politik machen im Land und mit allen zusammen Schleswig-Holstein gestalten.

Mit Monika Heinold und Aminata Touré als Spitzenduo wollen die Grünen stärkste Kraft im Land werden. Bei dem digitalen Parteitag sind Landesvorstand und Präsidium in der Kieler Arena, der Rest ist digital zugeschaltet.

