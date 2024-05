Grüne aus SH beraten über Agrarpolitik Stand: 05.05.2024 11:34 Uhr Am zweiten Tag des Landesparteitags der Grünen in Neumünster wollen heute der Präsident des Bauernverbandes, Klaus-Peter Lucht, und Kirsten Wosnitza von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Gastreden halten.

Landwirtschaft ist heute ein Schwerpunkt auf dem Grünen-Landesparteitag in Neumünster. Gastreden wollen der Präsident des Bauernverbandes, Klaus-Peter Lucht, und Kirsten Wosnitza von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft halten. Zweiter Schwerpunkt ist die Europawahl am 9. Juni. Gast ist dann die Bundesvorsitzende Ricarda Lang. Auch der Europaabgeordnete Rasmus Andresen will zu den Delegierten sprechen. Aus der Wahl 2019 war die Partei in Schleswig-Holstein überraschend mit 29,1 Prozent als stärkste Kraft hervorgegangen.

Auf dem Parteitag am Sonnabend hatte die Landesvorsitzende Anke Erdmann betont, die Grünen stünden für Veränderungen in einer Zeit, in der sich die Menschen, vor dem Hintergrund der vielen Krisen, Stabilität und Sicherheit wünschten. Daher stehe man jetzt unter Druck. Es nütze aber nichts - man müsse nach Lösungen suchen. Auch wenn man bei den Stichworten Mobilitäts- oder Wärmewende derzeit keinen Beliebtheitspreis gewinne.

Grünen wollen etwas ändern

"Der Ton ist insgesamt sehr rau geworden", kommentierte sie die aktuelle Stimmung auch in Schleswig-Holstein. Parteimitglieder erführen Beleidigungen im Netz und im realen Leben: "Rechtsruck, Hass und Hetze, eine hybride Kriegsführung, die auf Verunsicherung setzt." Doch sie halten dagegen und seien so viele wie noch nie. Die Grünen haben im Norden mittlerweile mehr als 6.000 Mitglieder.

"Wir prägen einfach die politische Agenda", zeigte sich Erdmann zuversichtlich. Die Grünen wollten etwas ändern und seien deshalb für Nazis, Rechtspopulisten oder die Gaslobby eine echte Bedrohung, so Erdmann.

Heinold: Schwarz-Grün steht für Vertrauen

Die stellvertretende Ministerpräsidentin und Finanzministerin Monika Heinold lobte die Arbeit der Landesregierung. Die schwarz-grüne Koalition stehe für Vertrauen statt Misstrauen und bringe das Land voran. Eine Vertreterin der Grünen Jugend mahnte hingegen, Regieren sei kein Selbstzweck.

Generaldebatte zum Auftakt

Zum Auftakt am Sonnabendvormittag hatte es eine Generaldebatte gegeben. Wo ist Licht, wo fällt Schatten auf die Regierungsarbeit der Grünen im Bund und im Land? Kurz vor der Halbzeit der Legislaturperiode im Norden haben die Grünen eine überwiegend positive Zwischenbilanz ihrer Regierungsbeteiligung auf Landesebene und im Bund gezogen. Kompromisse klängen nicht immer sexy, sondern teils eher wie Spargelcreme-Suppe aus der Tüte. Ihre Partei habe jedoch einen verdammt langen Atem, so Erdmann.

