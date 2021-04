Grüne: Baerbock wird Kanzlerkandidatin, Habeck im Hintergrund Stand: 19.04.2021 12:26 Uhr Annalena Baerbock zieht als Kanzlerkandidatin der Grünen in den Bundestagswahlkampf ein. Das hat ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck soeben bekannt gegeben.

Vorab hatte es viele Spekulation gegeben, mit wem die Grünen im September in die Wahl um die Kanzlerschaft gehen. Eine große Frage dabei war: Stellen Sie mit Annalena Baerbock eine Frau an die Spitze? Zuletzt hatte sie in den Umfragen aufgeholt, lange Zeit galt der Flensburger Robert Habeck als Favorit. Er war zwischen 2012 und 2018 Umweltminister in Schleswig-Holstein. Jetzt steht fest: Sie machen es, Baerbock ist die Spitzenkandidatin der Partei, die zum ersten Mal seit ihrem Bestehen eine Kanzlerschaft anstrebt.

Regis: "Habeck ist nicht weg"

Parteikollegen aus dem schleswig-holsteinischen Landesverband der Grünen zeigen sich zufrieden mit der Entscheidung. "Wir sind froh, wie professionell das gelaufen ist - und dass beide davon profitieren", sagte Grünen-Landeschef Steffen Regis kurz nach der Bekanntgabe. Sowohl Baerbock als auch Habeck seien weiter im Rennen, bloß ginge Baerbock jetzt einen Schritt nach vorne als Kanzlerkandidatin - und das sei eine Erfrischung. "Eine Kanzlerkandidatin finde ich auch wichtig in dieser Zeit - dass nicht nur Männer kandidieren", fügt Regis hinzu.

Ein Schleswig-Holsteiner als Kanzlerkandidat - das wäre laut Regis auch spannend gewesen. "Aber mir ist wichtig: Robert Habeck ist nicht weg, er wird in erster Reihe mitspielen und sicherlich auch eine entscheidende Position auch behalten", meint der Landesvorsitzende, "er hat die Partei stark geprägt und wird weiter dabei sein - deswegen bin ich auch guter Dinge, dass das Team weiterlaufen wird."

Habeck als Minister an Baerbocks Seite

Die Entscheidung hatte die Partei schließlich den beiden Bundesvorsitzenden überlassen: Baerbock und Habeck hatten unter sich ausgemacht, wer wem den Vortritt lässt - und mit dem Schritt zieht sich Robert Habeck in den Hintergrund. Schaffen es die Grünen mit Baerbock, sich im September durchzusetzen, könnte Habeck als Minister an ihrer Seite regieren.

So oder so: Robert Habeck wird wohl auf jeden Fall in den Bundestag einziehen. Ende März hatte ihn seine Partei an den sicheren Platz zwei der Landesliste gewählt, nach Luise Amtsberg an der Spitze. Die Grünen sind seid längerem in einem Umfragehoch.

