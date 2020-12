Grote spricht von Kräftemessen mit Polizeispitze Stand: 07.12.2020 13:12 Uhr Der ehemalige Innenminister Grote ist heute im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur "Rocker-Affäre" befragt worden. Er sprach vom Kräftemessen mit der Polizeispitze.

Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hat den Wechsel an der Polizeispitze Schleswig-Holsteins Ende 2017 mit unterschiedlichen Auffassungen über die Ausrichtung der Polizei begründet. "Wir hatten einfach unterschiedliche Vorstellungen, die vor uns liegenden Aufgaben zu lösen", sagte Grote im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Er sprach von einem "Kräftemessen", das von den Führungskräften ausgegangen sei. Diese hätten laut Grote im Zuge der Auseinandersetzung mit Vorwürfen gegen die Polizei diesen Eindruck vermittelt: "Mischt Euch nicht in unsere Dinge ein." Er habe sich stattdessen einen konstruktiven Dialog zwischen Ministerium und Polizei gewünscht. Das sei mit der damaligen Führung nicht möglich gewesen, so Grote. Daher die Versetzung.

AUDIO: Grote im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (1 Min)

Konstruktiver Dialog soll nicht möglich gewesen sein

Schon bevor Grote 2017 Innenminister wurde, habe er die negative Berichterstattung über die Landespolizei wahrgenommen. Im Ausschuss sagte er heute, dass unter anderem diese Berichterstattung Fragen aufgeworfen habe. Diese Fragen, so schilderte es Grote, seien von der Polizeiführung allerdings als Majestätsbeleidigung wahrgenommen worden. Sie hätten sich gesperrt und wollten sich nicht reinreden lassen, so der Ex-Minister weiter. Das wiederum wollte Grote als Innenminister nicht mitmachen.

Aufklärung möglicher Missstände

Grote hatte im November 2017 - kurz nach seinem Amtsantritt - den Landespolizeidirektor und den Leiter der Polizeiabteilung im Ministerium ausgetauscht. Der Ausschuss im Landtag will mögliche Missstände in der Polizei im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Rockerkriminalität in früheren Jahren aufklären. Es geht um Vorwürfe der Aktenmanipulation, der Unterdrückung von Beweismitteln, Druck "von oben" und Mobbing.

