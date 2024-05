Stand: 29.05.2024 10:36 Uhr Großsporthalle in Stockelsdorf gesperrt

Nach dem Starkregen am Sonntag bleibt die Großsporthalle am Rensefelder Weg in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) bis auf Weiteres gesperrt. Wie schon in der Vergangenheit war auch diesmal wieder Wasser in die Halle gelaufen. Bürgermeisterin Julia Samtleben (SPD) geht aber aktuell davon aus, dass nicht erneut saniert werden muss. Zurzeit stehen Bautrockener in der Halle.

