Kontrolle: Polizei findet per Haftbefehl gesuchten Mann

Sie waren auf der Suche nach Autofahrern, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, sich nicht an die Zollregeln halten oder sich illegal in Deutschland aufhalten: Beamte von Polizei und Zoll haben in der vergangenen Nacht im Norden des Landes an sieben Stellen fast 1.300 Fahrzeuge kontrolliert. Und sie wurden fündig: Zwei Autofahrer hatten Alkohol getrunken, sieben stehen im Verdacht, Drogen genommen zu haben, acht Autofahrer waren ohne Führerschein unterwegs.

Autor/in: Nagel, Christian







Polizei findet gesuchten Mann bei Kontrolle

Außerdem konnte die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. Der 38-Jährige versuchte, die Beamten mit einem gefälschten Führerschein hinters Licht zu führen. Fast 80 Einsatzkräfte waren von gestern 17 Uhr bis heute Nacht um 3 Uhr im Einsatz. Die größte Kontrollstelle hatten die Beamten an der A7 aufgestellt. Die Polizei leitete den gesamten Verkehr in Richtung Norden über den Parkplatz Jalm.

