Stand: 26.06.2020 19:04 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Großfeuer in Brügge - altes Gasthaus und Kirchturm brennen

Großer Feuerwehreinsatz in Brügge (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Der Turm der historischen Kirche und ein leer stehendes Reetdachhaus brennen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein hat am Freitagnachmittag zunächst der Dachstuhl des alten Gasthauses Brügger Markt in Flammen gestanden.

Vermutlich sprangen Funken auf den benachbarten Kirchturm der gut 800 Jahre alten St. Johannis-Kirche über. Die Löscharbeiten dauern an. Feuerwehrleute versuchen, mit Hilfe einer Drehleiter die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Historischer Kirchturm brennt in Brügge Schleswig-Holstein Magazin - 26.06.2020 19:30 Uhr In Brügge im Kreis Rendsburg-Eckernförde stehen der Turm der historischen Kirchen und ein altes Gasthaus in Flammen. Die Feuerwehr ist zum einem Großeinsatz ausgerückt.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2020 | 19:00 Uhr