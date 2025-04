Stand: 07.04.2025 08:23 Uhr Großes Interesse an Radverkehrskonzept im Kreis Steinburg

Rund 80 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Kreis- und Kommunalpolitiker sowie Vertreter von Amtsverwaltungen und Verbänden aus dem Kreis Steinburghaben in der vergangenen Woche über eine Verbesserung der Radverbindungen im Kreis diskutiert. Basis war der Entwurf eines kreisweiten Radverkehrskonzeptes. Nach Angaben der Kreisverwaltung, ist ein abgestimmtes Netz eine wichtige Voraussetzung für Förderanträge zum Neu-, Um- und Ausbau von Radwegen. So gewähre das Land dafür Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent.

