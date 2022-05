Großer Wohnpark mit Sozialwohnungen in Flensburg fertig Stand: 13.05.2022 14:19 Uhr Wohnraum ist knapp. Die Mieten steigen, Wohneigentum wird teurer. Was hilft, ist viel zu bauen. Doch weil auch Materialkosten steigen, liegen viele Bauvorhaben auf Eis. In Flensburg wurde jedoch ein großes Bauprojekt fertiggestellt.

Die Baugenossenschaft Selbsthilfe Bauverein eG Flensburg (SBV) schloss in Flensburg-Tarup den letzten Bauabschnitt eines Wohnparks mit 287 Einheiten ab. Alle Wohnungen sind mittlerweile bezogen, die Außenanlagen angelegt. Das wurde mit den Mietern am Freitag gefeiert. 69 Prozent der Wohnungen sind Sozialwohnungen - das ist nach SBV-Angaben auch für Genossenschaften eine hohe Quote. Die Mieter zahlen demnach 5,60 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Die restlichen 31 Prozent sind den Angaben zufolge frei finanziert, da liegt die Miete bei acht Euro kalt. Laut der Stadt Flensburg liegt der durchschnittliche Preis für Neubauwohnungen momentan bei 9,00 Euro kalt.

Land hat Fördergeld dazugegeben

In dem Neubau gibt es unterschiedliche Mietergruppen: Familien teilen sich die Wohnanlage mit Singles, älteren Menschen und Studenten. Investiert hat die Genossenschaft nach ihren Angaben 46 Millionen Euro. 24 Millionen davon hat das Land aus einem Förderprogramm für Wohnraum dazugegeben. Die Baugenossenschaft betreut nach eigenen Angaben etwa 7.500 Mietwohnungen und Gewerbeobjekte und hat etwa 12.000 Genossenschaftsmitglieder.

Viele Neubauprojekte liegen auf Eis

Viele soziale Wohnungsbaugesellschaften in Schleswig-Holstein wollen derweil ihre Neubauprojekte verschieben. Das ergab eine Umfrage des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). 34,6 Prozent der befragten Unternehmen werden für 2022 geplante Neubauprojekte demnach verschieben, 26,9 Prozent waren noch unsicher. Der Baustart von bis zu 900 Wohnungen könnte sich somit verzögern, teilte der VNW im April mit.

