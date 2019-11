Stand: 19.11.2019 07:43 Uhr

Großer Hirsch an A215 von Jägern erlegt

Zwei Jäger haben am Montagabend einen Hirsch in der Nähe des Rastplatzes Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) an der A215 geschossen. Die Autobahn war dafür laut Polizei abgesperrt worden. Das Tier hatte sich seit mehr als einer Woche vor allem abends und nachts immer wieder direkt neben der Fahrbahn der A215 herumgetrieben - und damit den Verkehr gefährdet. Versuche, den Hirsch von der Autobahn zu treiben, waren in den vergangenen Tagen gescheitert.

Hirsch war auch am Bordesholmer Dreieck unterwegs

Auch rund um das Bordesholmer Dreieck an der A7 war das Tier gesichtet worden. Zu Unfällen kam es durch den Hirsch laut Polizei nicht. Auch habe es keine Hinweise gegeben, dass das Tier auf die Fahrbahn gelaufen sei. Ob der Hirsch durch den Wildzaun an der Autobahn geschlüpft war oder an einer Aus- oder Abfahrt an die A215 gelangte, ist nicht bekannt.

Hirsch markiert Revier an A215 bei Blumenthal NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 18.11.2019 10:30 Uhr Ein Hirsch taucht derzeit immer wieder an der A215 in Höhe Blumenthal auf - direkt an der Fahrbahn. Erschrockene Autofahrer melden sich bei der Polizei. Das Tier selbst hat die Ruhe weg...







