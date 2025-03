Stand: 29.03.2025 12:14 Uhr Ursache Solar-Dachziegel? Großer Feuerwehreinsatz in Glinde

Seit Freitagnachmittag läuft ein größerer Feuerwehreinsatz in Glinde im Kreis Stormarn. Solar-Dachziegel auf einem Einfamilienhaus sind laut Feuerwehr offenbar in Brand geraten. Bis in den frühen Morgen loderte das Feuer immer wieder auf - inzwischen ist der Brand aber unter Kontrolle. Die Feuerwehr bittet Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis weiterhin Fenster und Türen zu schließen. Die Anwohner samt Papagei konnten das Haus gestern rechtzeitig verlassen, sagt die Feuerwehr. Was genau den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar.

