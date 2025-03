Stand: 12.03.2025 14:07 Uhr Großenwiehe: Bohrlöcher an Bäumen, Gemeinde sucht Zeugen

In Großenwiehe (Kreis Schleswig-Flensburg) sind offenbar Bäume gezielt beschädigt worden. Ein ehemaliger Baumpfleger entdeckte an einer Buche und einem Ahorn Bohrlöcher, in die vermutlich ein Unkrautvernichtungsmittel eingeführt wurde. Die betroffenen Bäume stehen an einem Fußweg. Der Fachmann versuchte, das Gift zu entfernen und die Wunden zu verschließen. Bürgermeister Keno Jaspers (SSW) zeigt sich besorgt über die mutmaßliche Tat. Eine Anzeige sei aufgrund fehlender Beweise schwierig. Die Gemeinde hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

