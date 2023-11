Großenbrode: 21 Jahre alte Flaschenpost gefunden Stand: 06.11.2023 05:00 Uhr Kurz nach der Sturmflut findet ein Vater mit seiner 14-jährigen Tochter am Strand von Großenbrode eine Flaschenpost. Die beiden beschließen den Schreiber ausfindig zu machen.

von Moritz Ohlsen

Robert Bayer und seine Tochter Nina sammeln regelmäßig Plastikmüll am Naturstrand von Großenbrode (Kreis Ostholstein). Auch am 23. Oktober sind sie hier unterwegs. Neben alten Plastiktüten und Verpackungsmüll finden sie auch eine kleine Plastikflasche. "Ich habe sofort gesehen, dass in der Flasche ein Brief ist", erinnert sich Nina Bayer. Der Brief ist offensichtlich von einem Kind geschrieben, sehr alt, aber noch gut erhalten und leserlich.

Die Suche nach dem Schreiber

Neben dem Namen des Autors enthält der Brief auch eine Anschrift für die Antwort. "Wir haben sofort beschlossen den Schreiber ausfindig zu machen", sagen Robert Bayer und seine Tochter. Nach kurzer Internetrecherche finden sie die Telefonnummer der Mutter des Schreibers heraus. Sie wohnt immer noch an derselben Adresse, die im Brief steht. "Es hat sich schnell herausgestellt, dass ihr Sohn den Brief geschrieben hat", berichtet Robert Bayer.

Der Autor des Briefes ist mittlerweile 31 Jahre alt

Kurz nach dem Telefonat mit der Mutter telefoniert Robert Bayer auch mit dem Schreiber des Briefes. Der Autor heißt Patrick Oeser und arbeitet mittlerweile als Diakon in Niedersachsen. Er erinnert sich, dass er den Brief in den Sommerferien 2002 geschrieben hat: "Wir waren im Urlaub und ich habe die Flaschenpost von einer Fähre irgendwo bei Rügen geworfen." Über die späte Antwort freut sich der 31-Jährige sehr.

"Es ist ein bisschen wie eine Zeitkapsel. Das hat mich sofort wieder an den Urlaub erinnert. Was wir gemacht haben, wo wir überall unterwegs waren." Patrick Oeser

Robert und Nina Bayer wollen auch weiter regelmäßig Müll am Strand von Großenbrode sammeln - und dabei nach unbeantworteten Briefen Ausschau halten.

