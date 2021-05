Großeinsatz wegen Feuers in Flüchtlingsunterkunft in Gudow

Stand: 02.05.2021 10:28 Uhr

Feuerwehr und Rettungskräfte sind am Samstagabend im Großeinsatz in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) gewesen. In einer Flüchtlingsunterkunft war gegen 21.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen.