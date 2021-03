Großeinsatz nach Explosion in Nortorf: Bewohner vermisst Stand: 01.03.2021 10:22 Uhr Feuerwehr und Rettungskräfte sind heute Morgen zu einem Großeinsatz in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ausgerückt, weil es nach einer Explosion gebrannt hatte. Eine Person wird noch vermisst.

Anwohner der Reihenhaussiedlung berichteten von einem lauten Knall und einer eingestürzten Hauswand am frühen Morgen. Feuerwehrsprecher Holger Bauer sagte NDR Schleswig-Holstein, dass es vermutlich eine Gasexplosion gegeben habe - ganz sicher sei das aber noch nicht. Danach hatte es in dem Reihenendhaus in der Marienburger Straße gebrannt, die Einsatzkräfte hatten das Feuer aber schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand, laut dem Sprecher wird aber noch ein Mensch vermisst.

Suche nach vermisster Person gestaltet sich schwierig

Die Einsatzkräfte konnten bislang nicht in das Gebäude eindringen: "Das Problem ist, dass das Gebäude extrem einsturzgefährdet ist", sagte Sprecher Bauer. Die Kräfte müssen demnach auf ihre Kollegen vom Technischen Hilfswerk (THW) warten, bis diese das Haus abgesichert haben. "Erst dann können wir unsere Einsatzkräfte wieder in das Gebäude schicken, um nach der vermissten Person zu suchen", so Bauer.

Empfehlung: Fenster und Türen geschlossen halten

Im Moment gibt es noch eine starke Rauchentwicklung - Anwohner sollen deshalb in Nortorf und Umgebung Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr rechnet damit, dass der Einsatz noch mehrere Stunden dauern wird.

