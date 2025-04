Stand: 23.04.2025 10:42 Uhr Großeinsatz in Harrislee: Mann mit Messer unterwegs



In Harrislee im Kreis Schleswig-Flensburg hat es am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Ein 43-jähriger Mann hatte nach Angaben der Polizei in einer Wohnsiedlung mehrere Handwerker mit einem Messer bedroht und später auf einem Parkplatz die Reifen von mindestens 100 Autos zerstochen. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Täter in eine Wohnung und verbarrikadierte sich. Nach dem Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos konnte der Mann festgenommen werden. Die Polizei ermittelt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg