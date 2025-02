Großeinsatz in Bad Segeberg: Reifenhandel komplett ausgebrannt Stand: 21.02.2025 14:14 Uhr In der Rosenstraße in Bad Segeberg ist am Donnerstagmittag eine Auto-Werkstatt komplett ausgebrannt. Laut Leitstelle wurden zwei Menschen verletzt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren Donnerstagmittag bei einem Reifenhändler mit Auto-Werkstatt in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) im Einsatz. Die Feuerwehr wurde gegen 12.30 Uhr zu dem Brand in der Rosenstraße alarmiert. In der Spitze waren mehr als 120 Einsatzkräfte vor Ort. Laut einem Feuerwehrsprecher war weit über die Stadtgrenze von Bad Segeberg eine Rauchsäule sichtbar.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Das Feuer drohte demnach auf angrenzende Gebäude überzugreifen. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnten ein Wohnhaus und eine zugehörige Garage gerettet werden.

Menschen verletzt, Fahrzeuge zerstört

Kurz vor 16 Uhr meldeten die Einsatzkräfte das Feuer als gelöscht. Danach waren noch umfangreiche Nachlöscharbeiten nötig, so ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Segeberg. Mehrere Fahrzeuge sind bei dem Brand zerstört worden. Mindestens zwei Personen wurden verletzt. Sie haben laut Leitstelle Rauchgas-Vergiftungen erlitten. Vor allem durch brennende Reifen kam es zu einer massiven Rauchentwicklung.

Feuer wohl in parkendem Fahrzeug ausgebrochen

Zur Brandursache ist laut dem Kreisfeuerwehrverband noch nichts bekannt. Demnach sei das Feuer zunächst in einem auf dem Gelände parkenden Auto ausgebrochen und habe von dort auf das Gebäude übergegriffen. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache und auch zur Schadenshöhe können noch keine näheren Angaben gemacht werden.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie Abonnieren Sie hier den NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen vom NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz zuerst. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.02.2025 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg