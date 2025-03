Stand: 26.03.2025 07:35 Uhr Großeinsatz: Feuer auf Recyclinghof in Wiershop

Großer Löscheinsatz in der Nacht auf Mittwoch (26.3.) auf dem Recyclinghof in Wiershop (Kreis Herzogtum Lauenburg). Nach Angaben der Feuerwehr hat ein Müllhaufen in einer Lagerhalle gebrannt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. 60 Einsatzkräfte waren stundenlang im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg