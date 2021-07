Großeinsatz: Dachstuhlbrand in Neumünster unter Kontrolle Stand: 01.07.2021 11:16 Uhr Die Feuerwehr in Neumünster musste heute Morgen zu einem Großeinsatz ausrücken. Im Holsatenring war ein Dachstuhl in Brand geraten.

Das Feuer in Neumünster ist nach Angaben der Feuerwehr inzwischen unter Kontrolle. 100 Einsatzkräfte waren am Holsatenring seit heute Morgen im Einsatz, weil der Dachstuhl eines Wohnblocks in Brand geraten war. Das Feuer beschränkte sich auf ein Gebäude und nicht, wie zunächst angenommen, auf mehrere Mehrfamilienhäuser. Es handelt sich um ein größeres Objekt mit mehreren Hauseingängen.

Fünf Personen mit Verdacht auf Rauchvergiftung

Insgesamt 16 Personen aus dem Haus mussten ärztlich betreut werden - fünf von ihnen kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar.

