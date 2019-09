Stand: 19.09.2019 06:19 Uhr

Großeinsatz: 43 Schüler in Jugendcamp erkrankt

Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Mittwochabend mit rund 100 Kräften zu einem Großeinsatz in ein Jugendcamp in Grömitz (Kreis Ostholstein) ausgerückt. Laut Leitstelle hatten sich am frühen Abend 15 Schüler erbrochen. Kurze Zeit später waren es schon mehr als 40 Menschen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es bei den Kindern um Schüler der 8. Klasse aus der Region Hannover.

Auslöser der Erkrankung noch unklar

Auslöser der Erkrankung noch unklar







Was genau diese "Erbrechenslage" ausgelöst hat - so nannte der leitende Notarzt den Einsatz - ist unklar. Möglich seien den Helfern zufolge eine Lebensmittelvergiftung oder ein Virus. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie zwei Betreuer wurden von den anderen Campteilnehmern getrennt. Es wurden Zelte für die Versorgung der Patienten errichtet, insgesamt 45 Menschen befinden sich dort in Quarantäne. Die Rettungskräfte dürfen diese Art Notkrankenhaus nur mit Schutzanzug und Mundschutz betreten.

Kinder in Weißenhäuser Strand mit ähnlichen Symptomen

Der Campingplatz wurde abgeschottet. Niemand darf den Ort verlassen. Auch bereits angereiste Eltern wurden laut Notarzt wieder weggeschickt. Damit soll verhindert werden, dass sich weitere Menschen anstecken. Aber möglicherweise ist das bereits schon vorher passiert. Noch in der Nacht wurde bekannt, dass sechs Kinder in Weißenhäuser Strand über die gleichen Beschwerden klagten. Die Betroffenen hatten vorher Kontakt zu Schülern, die auf Klassenfahrt in Grömitz sind.

