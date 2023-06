Große Überraschung: Wincent Weiss besucht Grundschul-Musical Stand: 02.06.2023 11:33 Uhr Was für ein Abend für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Pansdorf (Kreis Ostholstein). Vor ausverkaufter Sporthalle führen sie ihr eigenes Wincent-Weiss-Musical auf. Und zur Premiere kam der Popstar aus Eutin auch noch persönlich vorbei. Mehr geht nicht.

von Julian Marxen

Die Luft steht, es ist warm, die Sporthalle ist proppenvoll. 500 Zuschauer sitzen auf ihren Plätzen und warten, dass es endlich losgeht. Auf der Bühne sollen gleich gut 60 Dritt- und Viertklässler ihr eigenes Musical über den Popstar Wincent Weiss aufführen. Geschrieben von Lehrerin Silvia Richter, die den Promi aus Ostholstein selbst mal unterrichtet hat. "Ich bin aufgeregter als die Kinder", gesteht sie kurz vor Premieren-Start. Anspannung. Klappt alles wie geplant? Doch schnell wird klar: Heute Abend läuft hier gar nichts wie geplant. Denn auf einmal kommt der Superstar selbst in die Halle. Klatschen, Jubel, es wird laut. Schüler und Eltern gucken sich ungläubig an. Insgeheim darauf gehofft, hatten sie schon. Aber ernsthaft damit gerechnet?

Ein Superstar im Publikum

Jetzt ist er da, zusammen mit seinen Band-Kollegen. Sie setzen sich in eine freie Reihe. Auch Wincents Mutter und Schwester sind gekommen. Doch dann gucken schnell alle wieder nach vorne: Das Wincent-Weiss-Musical beginnt. Auf der Bühne spielen die Kinder Stationen seiner Karriere nach. Genauer gesagt: Wie alles anfing. Der Auftritt bei der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar", das erste Aufeinandertreffen mit Fans, der erste Plattenvertrag. Dazwischen Musik, Bässe wummern aus den Boxen durch die Halle. Die Grundschüler singen aus voller Kehle, schmettern Weiss-Hits wie "Musik sein", "Die guten Zeiten" oder "Feuerwerk".

Ansteckender Musical-Auftritt

Wincent Weiß wippt auf seinem Stuhl ordentlich mit. Auch wenn die 60 Grundschüler beim Singen nicht immer im Takt sind und natürlich nicht jeder Ton getroffen wird. Das spielt an diesem Abend keine Rolle. Wincent Weiss hat sichtbar Spaß an dem, was er da sieht und hört, an dem, was die Kinder so voller Energie, Freude, Talent und Witz aufführen. Der prominente Gast muss zwischendurch immer wieder lachen. Zum Beispiel als er sich selbst auf der Bühne sieht, gespielt vom neun Jahre alten Leonard, wie er früher im Schulunterricht immer wieder eingenickt ist. "Guten Morgen, Superstar!", so der Weckruf seiner Klassenkameraden im Musical.

Weiss: "Es geht um die Kinder."

Nach einer Stunde dann tosender Applaus für die 60 Grundschulkinder und die laute Frage aus dem Publikum, ob Wincent nicht noch etwas singen wolle. Aber der hält wie zur Entschuldigung die Hände hoch: "Ich bin hier nur als Gast. Heute Abend geht’s um die Kinder und nicht um mich." Irgendwie schade. Aber irgendwie auch sympathisch. Und dann geht er doch noch ans Mikrofon, um sich bei den Schülern zu bedanken: "Vielen Dank für dieses schöne Musical! Hätte man mir in der Schulzeit erzählt, dass ich ein Musical bekommen, hätte ich gesagt, ihr spinnt alle." Wincent Weiss überreicht noch handsignierte T-Shirts an die jungen Schauspieler. Danach ein gemeinsames Gruppenfoto. Und schließlich saust er mit seinen Band-Kollegen wieder ab.

Kinder und Lehrerin überglücklich

Interviews will der Singer und Songwriter nicht geben. Wie er schon betonte, es soll um die Kinder gehen. Und die sind völlig aus dem Häuschen. "Ich fand’s sehr toll! Ich hätte nicht gedacht, dass ich Wincent mal in echt sehen kann", freute sich die die Drittklässlerin Lara Emilia Farina. Und ihre Freundin Maria muss nach dem Auftritt erst einmal tief Luft holen: "Ich war so aufgeregt. Ich wollte, dass er kommt. Und es ist passiert. Ich bin so glücklich!" Auch Lehrerin und Musical-Schreiberin Silvia Richter strahlt über beide Ohren. Voller Freude, dass ihr prominenter Ex-Schüler vorbeikam und voller Rührung, wie die Premiere gelaufen ist: "Die Kinder sind über sich hinausgewachsen. Es war einfach nur Bombe. Ich bin so stolz auf die Kinder!" Ein Abend, den alle hier in der Pansdorfer Sporthalle sicher so schnell nicht vergessen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop