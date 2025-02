Stand: 27.02.2025 08:40 Uhr Große Straßenbauprojekte in Lauenburg geplant

In Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) stehen in den kommenden Jahren große Straßenbauprojekte an. Die Straßenbaubehörden von Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben am Mittwochabend ihre Pläne für die Nordumgehung vorgestellt. Die neue Trasse soll östlich am Elbe-Lübeck-Kanal starten, nördlich von Buchhorst verlaufen und westlich von Schnakenbek auf die B5 Richtung Geesthacht führen. Zudem wird im Herbst entschieden, wie die marode Elbbrücke zwischen Lauenburg und Hohnstorf ersetzt wird. Die Brücke ist dringend sanierungsbedürftig.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg