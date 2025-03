Großbrand in ehemaligem Hotel in Bad Bramstedt Stand: 11.03.2025 07:13 Uhr Am Montagnachmittag hat es in einem leerstehenden Hotel in Bad Bramstedt gebrannt. Nach etwa neun Stunden konnten die rund 150 Einsatzkräfte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand.

In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) hat am Montag der Großbrand eines ehemaligen Hotels für stundenlange Löscharbeiten bis spät in die Nacht gesorgt. Laut Feuerwehr-Leitstelle gingen am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr die ersten Notrufe wegen eines Feuers im Birkenweg ein.

Feuer erst nach stundenlangen Löscharbeiten aus

Bis zu 150 Einsatzkräfte von insgesamt acht Feuerwehren und drei Züge des Technischen Hilfswerks waren vor Ort. Wegen der starken Rauchenentwicklung wurden Anwohnende über die App Nina gewarnt.

Gut neun Stunden nach der Alarmierung konnte das Feuer gegen 1.20 Uhr vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Feuer breitet sich schnell auf das Dach aus

Einem Feuerwehr-Sprecher zufolge ist das Feuer vermutlich im vierten Stock des Gebäudes ausgebrochen und hat sich dann schnell auf das Dach ausgedehnt. Wegen der Einsturzgefahr des ehemaligen Hotels konnte nur von außen gelöscht werden. Die Löscharbeiten seien deshalb sehr aufwendig gewesen. Unter anderem war auch eine Drohne im Einsatz. Die Brandursache und auch die Höhe des entstandenen Schadens sind noch unklar.

