Großbrand in Halle eines Bauernhofs in Tetenhusen Stand: 02.07.2023 17:20 Uhr In Tetenhusen im Kreis Schleswig-Flensburg brennt nach Angaben der Polizei aktuell eine Halle in einem landwirtschafltichen Betrieb. 120 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Neben sechs Feuerwehren aus dem Kreis Schleswig-Flensburg ist auch die Bundeswehr-Feuerwehr des Flughafens in Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) im Einsatz. Laut der Einsatzleitung befinden sich noch Tiere in der Halle des Bauernhofs - unklar ist, wie viele bisher gerettet werden konnten. Einige Kälber sollen bereits bei dem Brand getötet worden sein. Ein Tierarzt ist vor Ort. Zudem gebe es drei Verletzte mit Rauchvergiftung, zwei Feuerwehrleute und ein Bewohner des Hofs, so die Feuerwehr Kropp.

Feuerwehr sichert nahegelegene Tankstelle

Brennende Ölfässer erschweren die Löscharbeiten. Der Einsatz sei nur mit Atemschutzmasken möglich. Laut Leitstelle machte den Einsatzkräften die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle Probleme. Das Dach ist inzwischen komplett eingestürzt. Der Feuerwehr ist es nach eigenen Angaben gelungen, eine nahegelene Tankstelle und weitere Gebäude zu sichern. Zur Brandursache kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Wegen der starken Rauchentwicklung bittet die Feuerwehr die Anwohnerinnen und Anwohner, Fenster und Türen zu schließen und ihre Lüftungen oder Klimaanlagen auszuschalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2023 | 17:00 Uhr