Großbrand in Heulager auf Hof Dannwisch im Kreis Steinburg Stand: 19.02.2023 15:58 Uhr In Horst im Kreis Steinburg brennt ein Heulager. Betroffen ist laut Leitstelle der Hof Dannwisch, Menschen seien nicht in Gefahr. Die Einsatzkräfte sind derzeit mit vier Löschzügen vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Wie die Feuerwehr am Sonntagmittag mitteilte, brennen in dem Lager in der Nähe von Elmshorn (Kreis Pinneberg) um die 200 Heuballen. Die rund 100 Einsatzkräfte versuchen aktuell, die Häuser in der Nähe zu schützen.

Hoftiere mussten gerettet werden

Die Tiere des Hofes wurden bereits in Sicherheit gebracht. Das teilte ein Sprecher mit. Menschen seien dagegen nicht in Gefahr. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr sprach eine Warnung aus und bittet Anwohnerinnen und Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzustellen.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.02.2023 | 15:00 Uhr