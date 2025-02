Großbrand in Ferienanlage in Büsum: Suche nach vermisster Frau Stand: 19.02.2025 14:48 Uhr In Büsum hat die Feuewehr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus mit Ferienwohnungen im Rosengrund gelöscht. 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Eine Bewohnerin wird laut Feuerwehr vermisst.

In der Wohnung der Vermissten in Büsum im Kreis Dithmarschen war der Brand nach Angaben der Feuerwehr ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit etwa 150 Kräften und unter anderem mit zwei Drehleitern im Einsatz. Die Feuerwehrleute schnitten das Dach, das im Vollbrand stand, an verschiedenen Stellen auf, um gezielt Wasser einzuleiten.

Suche nach vermisster Frau schwierig

Das Gebäude mit insgesamt zehn Wohnungen ist laut einem NDR-Reporter vor Ort sehr verschachtelt. Wehrführer Dennis Scheffler sagte, er befürchte, dass die vermisste Frau es nicht nach draußen geschafft habe.

Erschwerend bei dem Einsatz im Rosengrund kamen die aktuellen Minustemperaturen hinzu. An der Einsatzstelle war es durch das Löschwasser extrem glatt. Eine zwischenzeitliche Warnung vor starkem Rauch ist aufgehoben. Der Brandort werde nun routinemäßig durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt und durchsucht, so ein Polizeisprecher.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.02.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen