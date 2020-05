Stand: 15.05.2020 09:01 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Großbrand in Chemiefabrik Worlée in Lauenburg

In der Chemiefabrik Worlée in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) gibt es aktuell einen Großbrand. Nach Angaben der Leitstelle brennt dort einer der beiden Chemietürme. Auch kleinere Explosionen soll es demnach in dem Turm gegeben haben. Feuerwehr und Gefahrstoffzüge sind vor Ort. Ein Mann ist bisher verletzt.

Fenster und Türen nicht öffnen

Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Betroffen sind auch die Gemeinden Lanze und Buchhorst.

Bei Worlée werden natürliche, chemische und kosmetische Rohstoffe verarbeitet. Diese werden benötigt, um weitere Produkte herzustellen - vom Lippenstift über Bonbons bis hin zu Schuhen oder Möbeln.

