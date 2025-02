Stand: 28.02.2025 14:56 Uhr Großalarm für Kieler Feuerwehr: Flammen schnell gelöscht

Die Feuerwehr Kiel ist am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz im Stadtteil Schilksee ausgerückt. Ein Anrufer hatte per Notruf einen brennenden Traktor in einer Lagerhalle im Alten Kirchweg gemeldet, so ein Feuerwehr-Sprecher. Als die etwa 60 Feuerwehrleute die Einsatzstelle erreichten, stellte sich heraus, dass der brennende Traktor bereits aus der Halle herausgeholt worden war. Nach 20 Minuten konnte das Feuer gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist unklar.

