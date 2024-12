Stand: 13.12.2024 13:20 Uhr Großalarm an der Rendsburger Schön-Klinik

In der Rendsburger Schön-Klinik hat die Brandmeldeanlage wegen eines Feuers in der zweiten Etage Großalarm ausgelöst. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers verteilte sich dichter Rauch auf der gesamten Etage - zum Teil auch über die Lüftungsanlage. Drei Patienten wurden durch den Rauch leicht verletzt und in die Notaufnahme verlegt. Um auf eine eventuelle Evakuierung der Klinik vorbereitet zu sein, alarmierte die Leitstelle mehrere Rettungs- und Notarztwagen sowie zwei Hubschrauber. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen und Entwarnung geben. Die Polizei bittet darum, die Schön-Klinik nur in in Notfällen anzufahren und auf andere Krankenhäuser auszuweichen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde