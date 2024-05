Stand: 30.05.2024 16:23 Uhr Größte Bio-Frosterei in Europa nahe Büsum eröffnet

Die Westhof GmbH hat am Donnerstag in Friedrichsgabekoog bei Büsum (Kreis Dithmarschen) Europas größte Bio-Frosterei in Betrieb genommen. Für 70 Millionen Euro sind unter anderem eine Verarbeitungsanlage für Bio-Gemüse, eine Frosterei und ein Hochregallager errichtet worden - versorgt durch Windenergie. Fördermittel kamen von Land und Bund. Auf dem Westhof werden auf 1.200 Hektar Möhren, Erbsen und Kohl sowie im Gewächshaus Tomaten und Paprika angebaut. Pro Jahr werden insgesamt 40.000 Tonnen Bio-Gemüse an den Einzelhandel geliefert.

