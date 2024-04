Stand: 29.04.2024 10:46 Uhr Größerer Polizeieinsatz in Lübeck-St. Lorenz

In Lübeck findet seit Montagmorgen ein größerer Polizeieinsatz statt. Anwohnende der Schönböckener Straße im Stadtteil St. Lorenz hatten laut Polizei per Notruf gemeldet, dass ein Mann mit einer Waffe mehrfach in die Luft geschossen haben soll. Daraufhin rückten die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot an - auch das Spezialeinsatzkommando wurde angefordert. Der Verdächtige konnte mittlerweile kontrolliert werden, eine Waffe wurde bei ihm aber nicht gefunden. Aktuell läuft noch die Durchsuchung seiner Wohnung. Einige Straßen im Bereich wurden zeitweise gesperrt.

