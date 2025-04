Stand: 28.04.2025 07:56 Uhr Grömitz: Feuerwehr löscht Brand in Tischlerei

Am Sonntagnachmittag (27.4.) ist die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in der Gemeinde Grömitz (Kreis Ostholstein) gerufen worden. Dort hat es in einer Tischlerei im Ortsteil Grönwohldshorst gebrannt. Laut Rettungsleitstelle waren mehr als 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Gegen 15.20 Uhr wurde auch die angrenzende B 501 wegen des Einsatzes in Höhe Grönwohldshorst voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einer Garage ausgebrochen und hatte sich dann weiter ausgebreitet. Laut Leitstelle konnten die Flammen bis 17 Uhr unter Kontrolle gebracht werden.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.04.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein