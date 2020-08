Stand: 19.08.2020 16:14 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Grillen an Flensburgs Stränden wird verboten

In der Abenddämmerung am Strand sitzen und den Grill anfeuern - was romantisch klingt, kann zu Verletzungen führen. Zuletzt hatte sich ein Kind am Flensburger Strand Ostseebad an den Überresten eines Feuers verbrannt. Damit das nicht wieder passiert, hat sich die Stadt nun dafür entschieden, das Grillen an den Stränden ab Freitag komplett zu verbieten. Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) sagte, dass in Zukunft feste Grillplätze eingerichtet werden sollen, freies Grillen sei nicht mehr erwünscht.

Stärkere Kontrollen angekündigt

Auch darüber hinaus kündigte die Bürgermeisterin Maßnahmen für die Flensburger Strände an. So sollen die Kontrollen von Falschparkern ausgeweitet und die Corona-Abstandsregeln noch stärker als in der Vergangenheit kontrolliert werden. Laut Lange habe man die "bittere Erkenntnis", dass manche Menschen bewusst Schilder nicht beachteten. Sie appellierte an die Eigenverantwortung der Strandbesucher, Rücksicht zu nehmen und den eigenen Müll wieder mit nach Hause zu nehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.08.2020 | 16:30 Uhr