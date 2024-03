Stand: 20.03.2024 10:07 Uhr Grenzübergang Krusau bleibt bis 13 Uhr gesperrt

Der Grenzübergang im dänischen Krusau bleibt in Richtung Norden noch bis 13 Uhr gesperrt. Das teilt die dänische Polizei mit. Grund dafür ist der Austausch der Zeltplanen, die über den Kontrollhäuschen an der Grenze gespannt sind. Die Einreise von Dänemark nach Deutschland soll weiterhin möglich sein.

Am Grenzübergang in Padburg will die dänische Polizei die Zeltplanen am Donnerstag austauschen. Dort soll es zwar keine Vollsperrung in Richtung Norden geben, aber es kann nach Polizeiangaben zu längeren Wartezeiten kommen.

