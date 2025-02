Stand: 27.02.2025 15:49 Uhr Grenzpendlerzahl an der deutsch-dänischen Grenze bleibt stabil

Rund 12.000 Deutsche pendeln derzeit nach Dänemark zum Arbeiten. Umgekehrt sind es nur rund 600. Diese Zahlen sind seit 2018 relativ konstant, teilt das Grenzpendlerbüro in Pattburg mit. Davor lagen sie allerdings noch etwas höher. Nicht erfasst sind Beamte und Dänen, die in Deutschland wohnen, aber in ihrer Heimat arbeiten. Als ein Grund für das Ungleichgewicht gelten die höheren Löhne in Dänemark.

